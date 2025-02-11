Суд прекратил дело против помощников Трампа

Дело против камердинера Дональда Трампа Уолта Науты и управляющего недвижимостью Карлоса Де Оливейры, которые обвинялись вместе с Трампом в деле о документах Мар-а-Лаго, прекратил апелляционный суд США, сообщило 11 февраля Национальное общественное радио США (NPR).
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