Суд прекратил дело против помощников Трампа

Дело против камердинера Дональда Трампа Уолта Науты и управляющего недвижимостью Карлоса Де Оливейры, которые обвинялись вместе с Трампом в деле о документах Мар-а-Лаго, прекратил апелляционный суд США, сообщило 11 февраля Национальное общественное радио США (NPR).