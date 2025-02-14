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Психолог Липский: Долгая созависимость приведет к разрушению обоих партнеров

Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП) Кирилл Липский заявил, что зависимости — это не только химические и поведенческие расстройства, но и широкий спектр психологических нарушений, которые могут существенно повлиять на жизнь человека и его отношения.

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