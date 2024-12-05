Reuters: спецпосланник Трампа добивается прекращения огня в Газе до инаугурации

Global Look Press/Allison Robbert - Pool via CNP/Consolidated News Photos Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф пытается дипломатически помочь достичь прекращения огня в секторе Газа до его вступления в должность, пишет Reuters со ссылкой на источник.