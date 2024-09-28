Глава МИД КНР Ван И: конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля

Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля, и оба государства должны исходить из интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии