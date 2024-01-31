Рейтинг стандартный для Путина... но есть нюанс...

ВалкоБлядьритания херанцузы амеры да и прочая нечисть точит гнилые зубы на РОССИЮ. Да кишка тонка , только если чужими руками из под поноса от страха. А разумных то в МИРЕ народу уйма. Не чета придурошным.

ГФ

Герман Фролов

Я не удивлён мнением англичан. Наши СМИ правильно говорят, что все они враги России и генетические русофобы. Ну и что ещё от них можно ожидать!?