Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Рейтинг стандартный для Путина... но есть нюанс...

Рейтинг стандартный для Путина... но есть нюанс...

Более 87% опрошенных британцев хотели бы видеть Владимира Путина на посту премьер-министра Великобритании.

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Комментарии
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фарид сабиров
ВалкоБлядьритания херанцузы амеры да и прочая нечисть точит гнилые зубы на РОССИЮ. Да кишка тонка , только если чужими руками из под поноса от страха. А разумных то в МИРЕ народу уйма. Не чета придурошным.
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12 час.
Владислав Владислав
Интересно...
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10 час.
ГФ
Герман Фролов
Я не удивлён мнением англичан. Наши СМИ правильно говорят, что все они враги России и генетические русофобы. Ну и что ещё от них можно ожидать!?
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3 час.

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