📹⚡️Зенитно-ракетная батарея в составе 4 - 6 самоходных огневых установок 9А317М войскового ЗРК "Бук-М3" под командованием начальника расчёта с позывным "Хромой" успешно парировала комбинированный ракетный удар с одновременным применением 4 низковысотных тактических КР "Storm Shadow" / SCALP-EG, следующих к целевым объектам в высотном диапазоне 70- 30 м, а также 3 оперативно-тактических БР MGM-140B ATACMS Block IA, пребывающих на нисходящих высотах с пикированием под углами 75 - 85 градусов (перехат ATACMS выполнен на высотах 17 - 10 км при скорости полёта 1200 - 950 м/с) Перехват осуществлялся ЗУР 9М317М с газоструйными блоками отклоненя вектора тяги и максимальной скоростью полёта до 1550 м/с с располагаемыми перегрузами до 60 ед.