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Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ на Купянском направлении ведут активные инженерные работы и минируют дороги

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ на Купянском направлении ведут активные инженерные работы и минируют дороги

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утром в четверг заявил, что ВСУ в настоящий момент активно ведут инженерные работы и минируют на Купянском направлении дороги.

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