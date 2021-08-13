Сочи, Симферополь и Москва: куда еще едут россияне осенью

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь по России в бархатный сезон и сколько платят за билеты.
Популярные статьи
- Корабли и катера БФ в рамках учения с подразделениями морской пехоты Балтийского и Северного флотов отработали задачи по высадке десанта
- На Востоке России проведена тренировка с подразделениями ЗРС С-400 Восточного военного округа
- Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в Заксобрание Петербурга. Ранее она заявила, что ситуация на выборах вызывает «серьезное беспокойство»
Свежие комментарии