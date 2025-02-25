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Петербургский дневник

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Стоматолог Шевченко рассказал, как правильно ухаживать за зубами

Стоматолог Шевченко рассказал, как правильно ухаживать за зубами

По словам эксперта, чистка два раза в день - базовая необходимость Ежедневная гигиена рта - это не только обязательная чистка зубов дважды в день, но и использование дополнительных средств ухода, рассказал РИАМО доктор медицинских наук профессор кафедры стоматологии, врач-стоматолог, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко.

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