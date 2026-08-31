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Царьград

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ГУ МВД сообщило о гибели мужчины и ребенка в ДТП на трассе М-2

ГУ МВД сообщило о гибели мужчины и ребенка в ДТП на трассе М-2

В Подмосковье, на трассе М-2 "Крым", 30 августа произошло серьезное ДТП с участием автомобилей "Ситроен", "Черри" и грузовой "Газель".

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