Утопия изобилия: поиски счастья в эпоху искусственного интеллекта

На протяжении всей человеческой истории люди были вынуждены бороться за ограниченные ресурсы. Вода, пища, земля – борьба за эти жизненно важные ресурсы пронизывала нашу эволюцию и формировала саму суть человеческой природы.
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