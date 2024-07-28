Бал сатаны в Париже

Юрий Ильинов

80 лет назад завершилось освобождение Бреста от немецко-фашистских захватчиков Брест был освобождён Красной Армией в ходе Люблин-Брестской наступательной операции. С Брестом связан один из самых трагичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года. Несмотря на значительное численное превосходство противника, советские солдаты почти месяц продолжали сопротивление и сковывали целую немецкую дивизию в боях за Брестскую крепость, находившуюся в городе. Они оставались в глубоком тылу наступавших на Москву войск вермахта. В 1944 году отступавшие фашистские войска основательно готовились к боям за Брест. Они создали там мощный укреплённый район. Гитлер издал приказ о невозможности отступления с этих позиций. Несмотря на это, советские войска освободили Брест менее чем за двое суток. Бои за Брест зачастую переходили в рукопашные схватки, в которых советские солдаты проявляли особый героизм и мужество. «Если в 1941 году небольшая горстка наших воинов длительное время удерживала крепость, отражая натиск во много раз превосходящего противника, то теперь, в 1944 году, значительные силы немецких войск при наличии большого количества оружия и боевой техники, несмотря на строжайший приказ фюрера удерживать укрепленный район любой ценой, не могли удержаться здесь и двое суток», - писал в своих воспоминаниях генерал-лейтенант Иван Иванович Бойков об освобождении Бреста В тот день советские солдаты впервые после трёх лет оккупации вошли в Брестскую крепость. Крепость была почти полностью разрушена. По этим страшным руинам можно было представить, насколько жестокими были бои, происходившие здесь. Во время разбора завалов на уцелевших стенах крепости были найдены надписи, оставленные защитниками. Одна из них, написанная неизвестным солдатом Красной Армии 20 июля 1941 года, гласила: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!». В результате успешного завершения Люблин-Брестской операции гитлеровские оккупанты были изгнаны с территории Белоруссии.