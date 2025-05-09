Изъятые у коррупционеров деньги «потеряли» — куда в России делись 400 млрд рублей Евгения КомароваОтчетность по циркуляции изъятых у коррупционеров денег показали, что в России «потеряли» 400 млрд рублей.
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