Натан заявил, что изменял жене с Лерчек из-за нехватки секса

Певец Natan (Натан Миров) оказался в центре скандала после шоу «Звезды в джунглях» из-за романа с разведенной блогершей Валерией Чекалиной, поэтому попытался оправдать свою измену нехваткой секса с женой.
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