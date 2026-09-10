Сочи под угрозой с моря: глава города Прошунин призвал не приближаться к набережным и пляжам

Сочи под угрозой с моря: глава города Прошунин призвал не приближаться к набережным и пляжамОтдых на черноморском побережье в Сочи омрачён сохраняющейся опасностью с воды.
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