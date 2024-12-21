Три богатыря и сестрица Аленушка

Сегодня в Русском открывается масштабная выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» (0+) «Витязь на распутье», «Баян», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером Волке», «Ковер-самолет» «Богатыри» - эти и другие работы великого художника, знакомые каждому с детства, представлены на новой выставке Русского музея.