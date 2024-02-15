Вика Цыганова призналась, что всегда мечтала иметь много детей

Певица Вика Цыганова заявила, что всегда мечтала о большом количестве детей, как было у ее бабушки. Но после замужества забеременеть у нее не получилось, поэтому она полностью посвятила себя помощи детским домам.
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