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Вика Цыганова призналась, что всегда мечтала иметь много детей

Вика Цыганова призналась, что всегда мечтала иметь много детей

Певица Вика Цыганова заявила, что всегда мечтала о большом количестве детей, как было у ее бабушки. Но после замужества забеременеть у нее не получилось, поэтому она полностью посвятила себя помощи детским домам.

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