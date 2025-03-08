Глотов о различиях команд: «В СКА создавали громкие вывески, тренер заряжал нас противостояниями. В «Тракторе» акцент на структуру, выполнение заданий и подготовку к плей-офф»

27-летний форвард перешел в челябинский клуб из СКА по ходу нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ. – Каковы ваши первые впечатления от команды и атмосферы в «Тракторе»? – Приятно приезжать в команду, которая претендует на самые высокие места.