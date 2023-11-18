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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амосов прокомментировал первое поражение в карьере: «Мое здоровье в порядке»

«Спасибо всем за поддержку. Мое здоровье в порядке», – написал в соцсетях бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов, проигравший Джейсону Джексону нокаутом на Bellator 301.

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