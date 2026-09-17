Минобороны сообщило о сбитых БПЛА в Рязанской области ночью 17 сентября

В течение ночи 17 сентября средства ПВО сбили 641 украинский БПЛА над российскими территориями, в том числе в Рязанской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НК Семавик и Семавик...
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым