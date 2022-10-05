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Суд установил вину совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вишневского в даче взятки Госстройнадзору

Суд установил вину совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вишневского в даче взятки Госстройнадзору

Центральный райсуд Кемерова установил виновность бывшего гендиректора и совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского в даче взятки главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания торгово-развлекательного центра с нарушениями.

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