Суд установил вину совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вишневского в даче взятки Госстройнадзору

Центральный райсуд Кемерова установил виновность бывшего гендиректора и совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского в даче взятки главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания торгово-развлекательного центра с нарушениями.