Смолову не хватит заработанных денег до конца жизни: «Сидеть на печи, хлестать пивас после карьеры у меня никогда не было желания. Наоборот: ты еще молод, полон сил узнать что-то новое»

– Насколько деньги, заработанные тобой, позволят до конца жизни в целом, даже если ты не будешь зарабатывать что-то еще, безбедно жить, кайфовать? – Ну, это вот, собственно, я уже упомянул, потому что я покупал акции, вот эти еврооблигации, к ним сейчас нет доступа… Поэтому, в принципе, у меня было понимание, что я делаю, чтобы жить, ну, пассивный доход, скажем так, обеспечить достаточно неплохой.