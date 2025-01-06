Точная копия Даров волхвов будет доступна для петербуржцев в храме Преображения Господня

Церковь располагается на улице Добровольцев В понедельник и вторник, 6 и 7 января, в храме Преображения Господня в Лигово будет доступна для почитания точная копия Даров волхвов, принесенных Младенцу Христу.
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