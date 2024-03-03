Довыступалась: уникальный союз Михалкова, Винокура и Антонова «отменил» в России Лайму Вайкуле

Думаю, что уничтожение искусства - это перегиб. Одно дело - осуждение гражданской позиции, а другое дело - искусство. Песня ведь создается не только певцом, но и поэтом и композитором.

Вера Голубь

Когда Лайма говорит без конца гадости про страну. в которой зарабатывала огромные деньги- это не перегиб? Поэтому логично, что она не будет больше НИКОГДА получать ни одной копейки! Это будет справедливо. Пусть ненавидит и дальше, но только бесплатно. Странно продолжать оплачивать её русофобию!