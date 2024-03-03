Вот и допелась Лаймочка Вайкуле, вот и довыступалась. «Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж!» В последнее время «выступала» Лаймочка очень так себе.
Довыступалась: уникальный союз Михалкова, Винокура и Антонова «отменил» в России Лайму Вайкуле
Комментарии
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Tania Еременко
А как её бизнес и недвижмость в России?
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11 час.
Валерий Светлый
Думаю, что уничтожение искусства - это перегиб. Одно дело - осуждение гражданской позиции, а другое дело - искусство. Песня ведь создается не только певцом, но и поэтом и композитором.
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10 час.
Вера Голубь
Когда Лайма говорит без конца гадости про страну. в которой зарабатывала огромные деньги- это не перегиб? Поэтому логично, что она не будет больше НИКОГДА получать ни одной копейки! Это будет справедливо. Пусть ненавидит и дальше, но только бесплатно. Странно продолжать оплачивать её русофобию!
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10 час.
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