RNDR взлетел за неделю на 29%

Токен Render (RNDR) продемонстрировал резкий рост, увеличив свою стоимость на 29% всего за неделю. До момента ухода общего рынка в коррекцию, цена актива достигла $2,75, что стало самым высоким уровнем с начала года.
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