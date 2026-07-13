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На Харьковщине с братской могилы украли танк-памятник Т-70

На Харьковщине с братской могилы украли танк-памятник Т-70

На Украине произошёл вопиющий инцидент, вызвавший широкий резонанс. В Харьковской области неизвестные похитили танк советского производства Т-70, который был установлен на братской могиле экипажа машины, погибшего при освобождении села Оскол в годы Великой Отечественной войны.

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