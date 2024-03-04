Врач Шахвеледов раскрыл, в каких случаях можно заниматься самолечением

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Заместитель председателя Союза молодых врачей МО, врач Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов заявил, что самолечением можно заниматься при легкой простуде или неотложных ситуациях.
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