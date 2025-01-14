Открытие новых скелетных тканей расширяет потенциал регенеративной медицины

Международная исследовательская группа под руководством Калифорнийского университета в Ирвайне открыла новый тип скелетной ткани, который обладает большим потенциалом для развития регенеративной медицины и тканевой инженерии.
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