Спички - не игрушка

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Новый поворот в деле Скрипалей грозит отставкой правительству Британии

Новый поворот в деле Скрипалей грозит отставкой правительству Британии

Великобритания оказалась в довольно сложном положении из-за нового поворота в деле Скрипалей. Такими данными поделился австралийский журналист Джон Хелмер.

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Людмила Михайловна
Тайное всегда становится явным
Евгений Привезенцев
получит деньги и "уедет" куда- нибудь:)
Понять и простить
Не доживет до их получения, однозначно.
vkasincev Касинцев
С ним поступят примерно так же, как и с котом Скрипалей.
Александр Метелев
Кот что знал наверняка!
Александр Метелев
Кот что то знал наверняка!
Сергей Гостев
Несчастный случай произойдет с парнем. А жаль.

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