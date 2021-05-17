Новый поворот в деле Скрипалей грозит отставкой правительству Британии

Великобритания оказалась в довольно сложном положении из-за нового поворота в деле Скрипалей. Такими данными поделился австралийский журналист Джон Хелмер.
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