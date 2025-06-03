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Царьград

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Мишустин: продажи российских IT-решений достигли 4,5 трлн рублей

Мишустин: продажи российских IT-решений достигли 4,5 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что объем продаж российских IT-решений и услуг удвоился с 2022 года, достигнув 4,5 трлн рублей.

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