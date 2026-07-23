Подростка, который с приятелем сжег вертолет, отправили в колонию

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес приговор по громкому делу с Ямала. Напомним, в сентябре 2024 года двое подростков в Ноябрьске по заданию украинских кураторов из Интернета сожгли вертолет.
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