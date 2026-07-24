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В Дарвинском заповеднике нашли гигантские кольца неизвестного происхождения

В Дарвинском заповеднике нашли гигантские кольца неизвестного происхождения

В Дарвинском заповеднике, расположенном на территории Вологодской области, научные сотрудники приступили к комплексному исследованию необычных геологических структур, которые уже много лет будоражат умы специалистов.

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