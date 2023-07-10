Массовая отмена концертов Лепса в Казахстане и Центральной Азии. Что это значит

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Виталий Бояринцев

Вообще-то это местные власти так себя позиционировали. Поехали бы в другую страну, была бы такая раскрепощенность? Конкретный случай. Знакомые, целых 3 семьи с детьми уехали в марте в Штаты. Ехали с горящими глазами, а сейчас пыл угас. Дальше жилья ни куда не ходят, только в магазин и на работу. Так и этих гастербайтеров сразу нужно было построить, все перемещения, поступки - подконтрольно. Может, и желание приезжать уменьшилось. Все от властей зависит. А наши власти только дань собирают: за знание русского языка, за разрешение на работу, за медсправку и т.д. Принимающая сторона вообще ни за что не несёт ответственность и не обеспечивае проживание, медсанконтроль, не контролирует перемещения. Это создаёт условия для агрессивного поведения, ведь проблем у приезжих достаточно. Постоянные разборки с теми, кто остался дома. Взаимных претензий - гора и тележка.