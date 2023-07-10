Айнур Курманов. Казахстан, а вслед за ним Киргизия и Узбекистан выступили фактически на стороне Украины, запретив выступления у себя российского певца Григория Лепса, вся «вина» которого заключалась лишь в поддержке СВО.
Массовая отмена концертов Лепса в Казахстане и Центральной Азии. Что это значит
Комментарии
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Балу -
А не слишком ли много у нас азиатских мигрантов? Может отправить их с гастролями в их родные кишлаки?...
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2 час.
ВБ
Виталий Бояринцев
Вообще-то это местные власти так себя позиционировали. Поехали бы в другую страну, была бы такая раскрепощенность? Конкретный случай. Знакомые, целых 3 семьи с детьми уехали в марте в Штаты. Ехали с горящими глазами, а сейчас пыл угас. Дальше жилья ни куда не ходят, только в магазин и на работу. Так и этих гастербайтеров сразу нужно было построить, все перемещения, поступки - подконтрольно. Может, и желание приезжать уменьшилось. Все от властей зависит. А наши власти только дань собирают: за знание русского языка, за разрешение на работу, за медсправку и т.д. Принимающая сторона вообще ни за что не несёт ответственность и не обеспечивае проживание, медсанконтроль, не контролирует перемещения. Это создаёт условия для агрессивного поведения, ведь проблем у приезжих достаточно. Постоянные разборки с теми, кто остался дома. Взаимных претензий - гора и тележка.
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1 час.
УЭ
Угодина Эля Ивановна
да в РК с начала СВО под запретом ведущие российские каналы, льют в уши "Россия-агрессор" и тп. Парада на 9 мая не было(в Алматы и Шымкенте точно, другие не отслеживала). При этом не помнит уже никто, что в их политразборках вооруженных в январе 2022 помогли русские в первую очередь.
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2 мин.
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