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Регионы России

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Минфин: бюджет РФ получит налоги от финансовых результатов компаний при экспорте дизеля

Минфин: бюджет РФ получит налоги от финансовых результатов компаний при экспорте дизеля

Бюджет Российской Федерации не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, однако ожидаются налоговые поступления от финансовых результатов компаний, занимающихся экспортом.

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