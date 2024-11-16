Си Цзиньпин: Китай готов работать с новой администрацией США

Пекин готов работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с американским лидером Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС.
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