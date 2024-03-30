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Беременность повышает риск сердечных забеливаний

Проведены исследования, в которых говориться о рисках. Ученые из Бергенского университета и Норвежского института общественного здравоохранения провели исследование, в котором было обнаружено, что женщины, пережившие четыре или более осложненные беременности, имеют значительно выше риск развития ….

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