Беременность повышает риск сердечных забеливаний

Проведены исследования, в которых говориться о рисках. Ученые из Бергенского университета и Норвежского института общественного здравоохранения провели исследование, в котором было обнаружено, что женщины, пережившие четыре или более осложненные беременности, имеют значительно выше риск развития ….
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