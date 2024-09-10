Алаудинов встал на защиту чеченцев, задержанных за драку в Анапе. «Видела ваши войска Тик-Тока»

Алаудинов обвинил девушку в произошедшей в Анапе драке с участием чеченцев Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что чеченцы не были виновниками драки в кафе в Анапе, а спровоцировала конфликт одна из девушек, которая якобы оскорбляла мужчин «по национальному признаку» и называла чеченские подразделения «войсками Тик-Тока», которые украинские бойцы «кладут штабелями».