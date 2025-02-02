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Стало известно, что Сергей Безруков мог не попасть в “Бригаду”: кто мог сыграть Сашу Белого

Стало известно, что Сергей Безруков мог не попасть в “Бригаду”: кто мог сыграть Сашу Белого

Легендарный сериал «Бригада», снискавший популярность и любовь зрителей, мог выглядеть совсем иначе. 26-летний Сергей Безруков, которого сегодня трудно представить вне образа Саши Белого, изначально не был первым выбором на эту роль.

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