СМИ: Болсонару проведет Новый Год на вилле Трампа во Флориде

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, полномочия которого истекают к 1 января, проведет Новый Год на вилле экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во Флориде, сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в окружении Болсонару.