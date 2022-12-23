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СМИ: Болсонару проведет Новый Год на вилле Трампа во Флориде

СМИ: Болсонару проведет Новый Год на вилле Трампа во Флориде

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, полномочия которого истекают к 1 января, проведет Новый Год на вилле экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во Флориде, сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в окружении Болсонару.

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