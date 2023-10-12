В тюрьму с корзинкой: Какие грибы теперь нельзя собирать в России

Несколько лет тюрьмы грозит теперь за сбор или повреждение некоторых грибов в России. Так что теперь не стоит походя пинать даже попадающиеся по пути поганки – одна из них вполне может оказаться в Красной книге.
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