Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Курской битве

Министерство обороны России запустило новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», где опубликовало архивные материалы про тактику советских танкистов, приведшую к победе Красной армии в битве на Курской дуге.
Министерство обороны России запустило новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», где опубликовало архивные материалы про тактику советских танкистов, приведшую к победе Красной армии в битве на Курской дуге.
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