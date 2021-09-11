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Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Курской битве

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Курской битве

Министерство обороны России запустило новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», где опубликовало архивные материалы про тактику советских танкистов, приведшую к победе Красной армии в битве на Курской дуге.

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