РИАП "АПРАЛ" МТ

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Группировка «Злые русские хакеры» RaHDit заявила, в киберпространстве мы сражаемся с НАТО

Группировка «Злые русские хакеры» RaHDit заявила, в киберпространстве мы сражаемся с НАТО

Участник хакерской группировки RaHDit, или «Злые русские хакеры», на условиях секретности побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что под видом украинцев с нами воюют все страны НАТО, именно они являются их истинными «кукловодами».

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