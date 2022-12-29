Участник хакерской группировки RaHDit, или «Злые русские хакеры», на условиях секретности побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что под видом украинцев с нами воюют все страны НАТО, именно они являются их истинными «кукловодами».
Участник хакерской группировки RaHDit, или «Злые русские хакеры», на условиях секретности побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что под видом украинцев с нами воюют все страны НАТО, именно они являются их истинными «кукловодами».
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