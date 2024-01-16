Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Русские, странные вы люди, - вы же сами этого хотели!

Русские, странные вы люди, - вы же сами этого хотели!

Никто вашу систему образования снаружи не уничтожал, чего вы опять ищете каких-то Внешних Врагов? Вы сами убили свою страну, пришли к нам просить, чтобы мы пустили вас к себе.

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Комментарии
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Олег Самойлов
КТО ЗА СССР голосовал? Вопрос, выносившийся на референдум хоть читать изволила Татьяна Кибишева?
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11 час.
Олег Самойлов
Да ты чО? Не пробовал сравнить количестве учебных БЮДЖЕТНЫХ мест сейчас с учебными местами в годы самого прогрессивнейшего общества мира? Рекомендую!
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11 час.
Владимир Барышев
А это кто такой,  автор нацарапавший эту гнусную статейку?
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50 мин.

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