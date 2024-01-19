Даниил Медведев обыграл Эмиля Руусувуори в матче второго круга Australian Open

В Мельбурне (Австралия) прошел матч второго круга Australian Open — 2024 среди мужчин. В матче второго круга Australian Open встретились 53-я ракетка мира представитель Финляндии Эмиль Руусувуори и третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, пишет Чемпионат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии