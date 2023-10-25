Частица Бога или почему у нас есть масса?

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, почему я толстый, а точнее, поговорим о корне проблемы - бозоне Хиггса - частице, благодаря которой все в мире имеет массу Что это такое? Согласно Стандартной модели, все в мире состоит из частиц, которые делятся на фермионы и бозоны.