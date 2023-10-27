Страна и люди
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Страна и люди

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Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии

Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии

Борщ "Тяжелое состояние и остановка сердца": что в данный момент пишут о здоровье Путина в западных СМИ Вечером 22 октября вокруг Владимира Путина разнеслись слухи о возникших проблемах со здоровьем.

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Комментарии
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Григорий Захария
Эти ублюдки что желают Владимировичу болезней забывают тупицы что ВВП-это разведка при чём (Советская) да ещё восточная философия (дзю-до и духовность и физ.развитие-витие раза а это истоки) не дождётесь мракобесы,мы ещё на ваших похоронах выпьем...нам на ваши стенания хыть тьфу и растереть...
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4 д.
Леонтий Букштейн
Вся эта писанина похожа на анекдот из двух фраз: &quot;Здравствуйте, Абрам Моисеевич, как ваше здоровье? - Ни за что не дождетесь!&quot;. Тем, кто скулит о здоровье  Путина я очень не советую встретиться с ним где-нибудь на татами, или на худой конец, в подворотне. Не обрадуетесь, господа.
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4 д.
Татьяна Романова
Пиндосы, подпиндосники, бандерлоги, а также ряд российских Telegram-каналов, сидите на жопе ровно и не суетитесь под клиентом. На ваш недолгий век двойников Путина у нас предостаточно. И все они будут проводить ту же политику, что и настоящий ВВП, так что выхода у вас нет, от слова совсем, не дождетесь...
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4 д.

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