Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии

Григорий Захария Эти ублюдки что желают Владимировичу болезней забывают тупицы что ВВП-это разведка при чём (Советская) да ещё восточная философия (дзю-до и духовность и физ.развитие-витие раза а это истоки) не дождётесь мракобесы,мы ещё на ваших похоронах выпьем...нам на ваши стенания хыть тьфу и растереть...

Леонтий Букштейн Вся эта писанина похожа на анекдот из двух фраз: "Здравствуйте, Абрам Моисеевич, как ваше здоровье? - Ни за что не дождетесь!". Тем, кто скулит о здоровье Путина я очень не советую встретиться с ним где-нибудь на татами, или на худой конец, в подворотне. Не обрадуетесь, господа.