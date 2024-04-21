НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Игры и киберспорт | ProCyber.me

1 подписчик

Игрок Hogwarts Legacy обнаружил, что Люмос превратился в боевое заклинание

Игрок Hogwarts Legacy обнаружил, что Люмос превратился в боевое заклинание

Необычная ошибка в Hogwarts Legacy превратила безобидное заклинание Люмос в опасную боевую магию. Заклятие, традиционно используемое для освещения темных помещений, было ошибочно отнесено к заклинаниям урона на главном экране игры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх