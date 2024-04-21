Игрок Hogwarts Legacy обнаружил, что Люмос превратился в боевое заклинание

Необычная ошибка в Hogwarts Legacy превратила безобидное заклинание Люмос в опасную боевую магию. Заклятие, традиционно используемое для освещения темных помещений, было ошибочно отнесено к заклинаниям урона на главном экране игры.
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