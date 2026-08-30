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Аргументы и Факты

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Эксперт по БПЛА Потапов назвал основное преимущество дрона «Князь Вандал»

Эксперт по БПЛА Потапов назвал основное преимущество дрона «Князь Вандал»

Российский FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) обладает преимуществом благодаря опыту разработчиков и отработанным техническим решениям, заявил в интервью «360» гендиректор КБ «Страж» Артем Потапов.

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