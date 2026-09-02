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За кулисами славы Ларисы Долиной: от жесткой травли и побега из больницы до громких скандалов

За кулисами славы Ларисы Долиной: от жесткой травли и побега из больницы до громких скандалов

Ларису Долину давно привыкли воспринимать как абсолютный авторитет отечественной эстрады — мощный вокал с фирменной хрипотцой, безупречная выучка и статус народной артистки.

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