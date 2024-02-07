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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Не играйте с моими чувствами»: Gearbox взбудоражила заждавшихся Borderlands 4 фанато...

«Не играйте с моими чувствами»: Gearbox взбудоражила заждавшихся Borderlands 4 фанато...

«Не играйте с моими чувствами»: Gearbox взбудоражила заждавшихся Borderlands 4 фанатов роликом четырёхлетней давностиС релиза Borderlands 3 прошло уже более четырёх лет, и некоторые считают, что настало время для продолжения (или хотя бы его анонса).

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