«Не играйте с моими чувствами»: Gearbox взбудоражила заждавшихся Borderlands 4 фанато...

«Не играйте с моими чувствами»: Gearbox взбудоражила заждавшихся Borderlands 4 фанатов роликом четырёхлетней давностиС релиза Borderlands 3 прошло уже более четырёх лет, и некоторые считают, что настало время для продолжения (или хотя бы его анонса).